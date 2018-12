Svaigi, garšīgi un stilīgi: mainām priekšstatus par ātrajām uzkodām

Narvesen mārketinga daļas vadītāja Ilze Dumceva to ik dienas redz arī savā darbā – Narvesen kvalitātes zīme Fresh&Tasty maina priekšstatus par ātrajām uzkodām. Tā ir jauna domāšana, kur ātri un viegli pieejams un lietošanai gatavs produkts ir svaigs, garšīgs, kvalitatīvs un veselīgs. Tie ir ēdieni, dzērieni, uzkodas un našķi pa ceļam, kuru niša strauji attīstās un kļūst arvien svarīgāka – īpaši steidzīgajiem pilsētniekiem. Pērn ieviesti vairāk nekā 60 jauni produkti ar kvalitātes zīmi Fresh&Tasty , un arī šogad turpinās darbs, lai ieviestu tirgū virkni jaunumu.

Viens no galvenajiem jaunumiem, kas tik tikko paspējis kārtīgi nosēsties veikalu plauktos un pircēju repertuārā, ir produkti, kas ražoti pēc paleo uztura principiem. “Paleo jeb akmens laikmeta uztura pamatā ir ēdiens, kura gatavošanai netiek izmantota iepriekšēja apstrāde,” skaidro Ilze. “Paleo maltītes nav pārsātinātas ar ogļhidrātiem un cukuriem. Šāds uzturs cilvēka organismam ir bijis pašsaprotams gandrīz divarpus miljonus gadu, un vien pirms 10 tūkstošiem gadu, kad sākās lauksaimniecības attīstība, notika pāreja uz graudaugu maltītēm. Ar cieņu pret dabas noteikto kārtību un senču tradīcijām Narvesen ieviesis PALEO superdzērienu sēriju – auksti spiestus šotus, smūtijus un sulas, kas nesatur konservantus, cukuru, laktozi vai pievienoto cieti. Jaunie produkti ir 100% svaigi, nesatur piedevas, nav pasterizēti vai termiski apstrādāti. Līdz ar to tie saglabā augstu uzturvērtību.”

Joprojām vieni no vispopulārākajiem ēdieniem Narvesen sortimentā ir hotdogs un tā radinieku saime – topmaizes, vistas panīni un polārmaizes ar vistu vai mozzarella sieru. Tiem nesen pievienojusies arī tortilja ar vistu, kura strauji iekaro pircēju simpātijas. Ilzes skaidrojums ir vienkāršs – šie ēdieni tiek sagatavoti uz vietas, tāpēc klients jūtas drošs, ka saņems svaigu produktu: “Mēs piedāvājam aizvien plašāku svaigo salātu klāstu un dažādas uzkodas, tā sacīt, “tīrā veidā” – svaigi sagrieztus augļus glāzēs, vārītas vistu olas, bet kā alternatīvu tradicionālajai baltmaizei sviestmaizēs piedāvājam melnos burgerus, sēklu maizes un kraukšķīgas bagetes. Arī ierastajām smalkmaizītēm parādījusies sīva konkurence. “Māmiņas ar bērniem un skolēni labprāt izvēlas Fresh&Tasty zīmola uzkodu glāzītes ar riekstu un kaltētu augļu maisījumiem, Fresh&Tasty sukādes, spinātu, mango vai biešu smūtijus, RAW kategorijas jeb termiski neapstrādātus veselīgus batoniņus no datelēm un ogām, dabīgus tējas dzērienus ar upenēm, kumelītēm, aronijām, piparmētrām un Simply Food topinambūra biezeņus, turklāt tas viss tapis no Latvijā bioloģiski audzētām izejvielām,” atklāj Narvesen pārstāve, piebilstot – tie, kuros kārumnieka gars ņem virsroku, labprāt nogaršo Fresh&Tasty līnijas biezpiena bumbiņas un biezpienmaizītes ar rozīnēm, ķiršiem vai citronu. Īpaši padomāts arī par vegāniem, kuriem tiek piedāvātas augļu maizītes bez dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām. Plašs piedāvājums pieejams arī sportistiem, kuri var tiekties pretī jauniem rekordiem ar enerģijas un proteīna batoniņiem burvīgā banānu, karameļu, ananāsu vai upeņu garšas skāvienā un izotoniskajiem un vitamīniem bagātinātajiem dzērieniem. Bet sevišķi izslāpušie veldzējas ar alvejas superdzērieniem, kam pievienoti kokosrieksti un čia sēklas.”