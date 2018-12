“Ziemassvētku dāvana” – RS korupcijas lieta

"Ziemassvētku brīnuma" vietā gada nogalē rīdzinieku adrenalīna līmeni debesīs uzšāva Rīgas satiksmes (RS) korupcijas lieta. Nevarētu teikt - kas tāds, ko mēs nebijām gaidījuši. Dārgākais sabiedriskais transports Baltijā, kurā rīdziniekiem ziemā nereti nākas salt, bet vasaras svelmē - ģībt karstumā, cīnīties ar nepatīkamiem smārdiem, ja palaimējas - neiesēsties regulāro pasažieru bezpajumtnieku un dzērāju notašķītos krēslos un regulāri līgoties pārpildītos, ļoti bieži - tajos pašos pagājušajā gadsimtā ražotajos vagonos, kā arī pieciest specvienību uzbrukumiem cienīgus kontroles "uzlidojumus", jau kopš iepirkumu pirmsākumiem raisījis bažas sabiedrībā. Tagad Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sāktā izmeklēšanā RS atklāta rūpīgi izplānota, sistēmiska un ilgstoša korupcija. Katrs Rīgai piegādātais trolejbuss, autobuss un tramvajs rīdziniekiem izmaksājis par pieciem līdz septiņiem procentiem dārgāk, jo tie samaksāti kukuļos. Tikmēr RS valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens, kura paraksts bijis uz mākslīgi sadārdzinātajiem iepirkumu līgumiem, šogad saņēmis rekordaugstu prēmiju – 11 500 eiro. Lai gan visos iepriekšējos korupcijas skandālos Rīgas mēram Nilam Ušakovam viņu izdevies pasargāt, šī nebūs tā reize. KNAB šajā lietā kopumā aizturējis septiņus cilvēkus - RS iepirkumu daļas vadītāju Igoru Volkinšteinu, uzņēmēju Māri Martinsonu, Aleksandru Krjačeku, Edgaru Teterovski, un Elīnu Kokinu, kurai vienīgajai kā drošības līdzeklis nav piemērots apcietinājums. Pagaidām augstākā no KNAB aizturētajām amatpersonām ir apcietinātais Rīgas satiksmes ilggadējais vadītājs Leons Bemhens.Tomēr notikumu gaitā no Rīgas domes vicemēra amata atkāpies Andris Ameriks un krēsls salīgojies arī tās priekšsēdētājam Nilam Ušakovam, kaut divos uzticības balsojumos, pateicoties slinkajai opozīcijai un vienotajai koalīcijai, to vēl izdevies nosargāt. Turpinājums sekos.