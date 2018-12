7 padomi, kā izvēlēties televizoru

Bez šaubām, būtisks kritērijs ir arī televizora cena. To ietekmē dažādi faktori – gan televizora veids, gan izmērs un pieejamās funkcijas. Visvienkāršākais veids, kā iepazīties ar televizoru piedāvājumu un cenām, ir ieskatīties interneta veikalu piedāvājumā. Tas ļaus gūt priekšstatu par risinājumiem dažādās cenu kategorijās un palīdzēs samērot savas vēlmes ar iespējām.

Internetā pieejamas arī atsauksmes un plaša informācija par jaunākajām tehnoloģijām – arī tas palīdzēs vieglāk orientēties plašajā piedāvājumā. Protams, internetā var ne tikai aplūkot plašo piedāvājumu un iegūt vērtīgu informāciju, bet arī izvēlēties piemērotāko risinājumu un to iegādāties. Tam ir vairākas priekšrocības, pirmkārt, televizori internetā pieejami daudzveidīgā izvēlē, tos ātri un vienkārši var aplūkot un savstarpēji salīdzināt.

Taču, lai būtu pārliecība par izvēlētās ierīces kvalitāti, to vajadzētu iegādāties uzticamā, labi zināmā veikalā. Pievērs uzmanību citu pircēju atsauksmēm, kā arī klientu apkalpošanas servisa kvalitātei.

Nākamais solis ir izlemt, kāds ir vēlamais TV izmērs. No vienas puses, tas, protams, ir gaumes jautājums, tomēr vajadzētu izvērtēt arī tādus aspektus kā telpas platība un attālums no televizora līdz ērtajam dīvānam.

Ja vēlies lielāku komfortu, jāpārliecinās, ka izvēlētajam televizoram ir IPS matrica. Par to parasti liecina attiecīga uzlīme uz televizora. IPS matrica nodrošina augstāku krāsu kvalitāti, turklāt neietekmē arī to spilgtumu, skatoties uz ekrānu no sānu leņķa.