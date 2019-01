Huawei piesaka 2019.gada P Smart viedtālruni

Kādreiz tik plaši apspriesto tūkstošgades paaudzi jeb mileniāļus nu jau apsteigusi Z jeb online paaudze - jaunieši, kas dzimuši laika posmā no 2000. līdz 2013. gadam. Z paaudze atšķiras no citām paaudzēm, jo tehnoloģijas un dažādi digitālie rīki jau no dzimšanas ir bijusi daļa no viņu ikdienas. Jaunieši gaida, ka piekļuve visiem nepieciešamajiem resursiem būs ātra un vienkārša, tāpēc Huawei 2019. gada iesākumā prezentē jaunāko P Smart sērijas viedtālruni, kas varētu atbilst jauniešu gaidām par to, kādam ir jābūt viedtālrunim.