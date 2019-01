"Eurostat": Latvijā otrais mazākais ES izpētes un attīstības finansējuma īpatsvars no IKP

Lielākais izpētei un attīstībai atvēlēto līdzekļu kāpums desmit gadu laikā reģistrēts Austrijā (no 2,42% līdz 3,16%) un Beļģijā (no 1,84% līdz 2,58%), bet straujākais kritums bijis Somijā (no 3,35% līdz 2,76%) un Luksemburgā (no 1,59% līdz 1,26%).