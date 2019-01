Par teju 18 reizēm plāno palielināt sodu par dzelzceļa sliežu šķērsošanu neatļautā vietā

Ministrija skaidro, ka, naudas soda apmērs palielināts par dzelzceļa sliežu šķērsošanu neatļautās vietās, jo dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana neatļautās vietās vai gadījumos, kad deg aizliedzošais signāls, kā arī iešana pa sliežu ceļiem ir aktuāla problēma, kas rada draudus dzelzceļa satiksmes drošībai un kārtībai, apdraud cilvēku dzīvību un veselību un privātpersonu un dzelzceļa nozares uzņēmumu mantu. Vilcienam veicot pēkšņo bremzēšanu, tiek bojāti gan sliežu ceļi, gan ritošais sastāvs un to atjaunošana prasa ievērojamus resursus, tāpat šādi bremzēšanas gadījumi var radīt kustības organizācijas izmaiņās, kas arī rada zaudējumus dzelzceļa pārvadājumu procesā iesaistītajiem subjektiem. Pēdējos trijos gados AS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās inspekcijas statistika liecina, ka gada laikā notiek 70 līdz 100 gadījumi, kuros vilces līdzekļa vadītājam iepriekš neparedzētos gadījumos ritošais sastāvs ir nekavējoties jāaptur. Izvērtējot negadījumu aktualitāti, bīstamību un iespējamās sekas, kā arī, lai atturētu sabiedrības locekļus no minēto pārkāpumu izdarīšanas, tiek palielināts soda naudas apmērs.

Tāpat sodu plānots palielināt par vilciena sastāvā ietilpstošu vagonu bremžu maģistrāles gala krāna patvaļīgu aiztaisīšanu vai vilciena patvaļīgu apturēšanu ar trauksmes bremzi, atvienojot bremžu gaisa maģistrāli vai citādā veidā bez vajadzības. Pašreiz par to var uzlikt naudas sodu no 15 līdz 35 eiro, bet Dzelzceļa likuma grozījumi paredz, ka maksimālais sods par šādu pārkāpumu varēs būt 350 eiro. Arī par patvaļīgu braukšanu kravas vilcienā, par iekāpšanu vai izkāpšanu vilciena kustības laikā, kā arī par braukšanu uz vagonu kāpšļiem vai jumtiem pašreiz sods ir no 15 līdz 35 eiro, bet to plānots palielināt līdz 350 eiro.