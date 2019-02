Analītiķi: Latvijas ekonomikas izaugsmes temps šogad sabremzēsies

Tāpat Āboliņš atzīmēja, ka pozitīva aina vērojama pakalpojumu nozarēs. Ekonomikā kopumā pērn otra straujāk augošā nozare Latvijā bija informācijas, kā arī komunikāciju pakalpojumu joma, kuras izlaide palielinājās par 13%. Papildus tam par 5,1% auga izmitināšanas un ēdināšanas joma, ko veicināja ārvalstu tūristu skaita pieaugums par 8,2%. Vienlaikus pakalpojumu jomā nepiepildījās atsevišķi negatīvie riski par ko bija bažas gada sākumā - finanšu pakalpojumu nozarē pērn fiksēts vien 7,3% kritums, lai gan nerezidentu noguldījumu apmērs gada laikā sarucis no astoņiem līdz apmēram trim miljardiem eiro. "Iespējams, ka šo pārmaiņu pilno makroekonomisko ietekmi vēl neesam sajutuši, tādēļ tas noteikti saglabājas kā risks arī 2019.gadam," viņš piebilda.

Strautiņš minēja, ka, aplūkojot IKP no izdevumu puses, acīmredzama ir investīciju dominējošā loma izaugsmē 2018.gadā. Ieguldījumi pamatlīdzekļos auga par 16,4%, nezaudējot tempu arī ceturtajā ceturksnī. "Šogad investīciju kāpums varētu samazināties apmēram uz pusi. Daļēji to kompensēs straujāks eksporta kāpums. Pagājušā gada reālā eksporta 1% pieaugums neizskatās pievilcīgi, taču jāņem vērā divi apstākļi - eksporta summu ietekmē re-eksports, un strauji aug eksports nozarēs, kurām ir salīdzinoši ar pārējām nozarēm ietekme uz Latvijas iedzīvotāju ienākumiem no katra ietirgotā eiro - kokapstrāde, informācijas un biznesa pakalpojumi. Eksporta dati vienmēr jāvērtē kopsakarībā ar eksportējošo nozaru sniegumu. Apstrādes rūpniecība pērn sagādāja vilšanos ar 2,7% pieaugumu, taču lieliski attīstās informācijas un sakaru pakalpojumi (+13%), negaidīti labs sniegums bija transportā (+5,5%). Šogad, gandrīz noteikti, straujāk augs rūpniecība un komercpakalpojumi, bet, visdrīzāk, bremzēs transporta nozare. Informācija un sakari turpinās strauji attīstīties, bet noturēt divciparu kāpuma tempu nav viegli nevienam. Privātā patēriņa pieaugums šogad saglabāsies apmēram pērnā gada līmenī (+4,4%). Lai arī algu kāpums ļautu tērēt vairāk un cilvēki par valsts ekonomiku un saviem ienākumiem ir diezgan optimistiski, vēlme izdarīt lielus pirkumus pagaidām strauji nav kāpusi," viņš teica.