Ienākumu deklarācijas pārsteidz VID kā pirmais sniegs autoceļu uzturētājus

Datori, serveri un hostings nav tēmas, kurās orientējos ļoti spēcīgi, un labāk man padodas sāpju sagādāšana ar vārdiem, bet nav jābūt Markam Zakerbergam, lai zinātu par Google Cloud vai AWS pakalpojumiem, ar kuru palīdzību šo problēmu varētu atrisināt ar salīdzinoši nelielām izmaksām. Pieļauju, ka VID IT nodaļas darbinieki bija aizņemti, spēlējot Solitaire un izstrādājot jaunu lapas dizainu, kas vēl vairāk atgādinātu deviņdesmitos.

No vienas puses, skaidrs, ka ieguldīt papildu hostingā, lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem vienu pakalpojumu uz vienu dienu gadā, nebūtu visracionālākais veids, kā tērēt naudu. No otras puses – mēs joprojām runājam par Valsts ieņēmumu dienestu, kura ēkas durvis remontēja par 100 000 €, bet uz jumta par 69 000 € uzstādīja sietu, lai putni nevarētu no jumta aiznest akmentiņus, tā ka, iespējams, hostings vai pat pāris jaudīgi serveri nemaz nebūtu tas sliktākais ieguldījums skaistākā nākotnē.