Izārstē kataraktu 25 minūtēs

Ja noskaidrots, ka ar acu veselību viss kārtībā, tiek noteikta operācijas diena. Atšķirībā no valsts rindas uz operāciju iespējams tikt jau pēc nedēļas vai divām, turklāt redzes atjaunošanai tiek izmantotas pašas labākās lēcas pasaulē.

Jāsaprot, ka operācijas rezultāts atkarīgs ne tikai no tā, kā šo operāciju veiks, bet arī no tā, kā organisms reaģēs uz šo iejaukšanos.

Apduļķoto lēcu nomainām pret mākslīgo. Atšķirībā no citiem acu centriem mēs – vienīgie ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs – veicam operāciju ar lāzeru. Pateicoties jaunajai aparatūrai, esam spējīgi uz datorekrāna gan redzēt visas acs ābola daļas, gan kontrolēt griezienus – cik dziļi griezt bojātajā lēcā un kā to sadalīt pa gabaliņiem, lai uzmanīgi izceltu no acs. Redzam arī šauro robežu starp priekšējo un mugurējo acs ābola daļu, kuru nekādā ziņā nedrīkst traumēt. Viss iepriekšminētais maksimāli izslēdz jebkādas kļūdas operācijas laikā.