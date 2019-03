"Huawei" noraida VDD izteikumus par drošības riskiem

"Uzņēmums nepiekrīt VDD izteikumiem un kategoriski noraida jebkāda veida apsūdzības par drošības risku radīšanu. Kiberdrošība un privātuma pasargāšana ir un allaž būs "Huawei" galvenās prioritātes," sacīja Andersone, piebilstot, ka ne Latvijas, ne citu valstu uzņēmējiem un privātpersonām nav no kā baidīties – 30 gadu laikā kopš "Huawei" dibināšanas nav bijuša neviena pierādījuma par kibedrošības pārkāpumiem uzņēmumā.

"Vēlētos norādīt, ka uzņēmuma vadītājiem un privātpersonām vajadzētu izturēties ar lielu skepsi pret dažādām IT tehnoloģijām, šo IT tehnoloģiju ražotājiem, kuriem ir neviennozīmīga reputācija ES un NATO dalībvalstīs. Pret kompānijām, par kurām ir aizdomas, ka to ražotie produkti var tikt izmantoti kiberspiegošanas aktivitātēm vai kaut kādā veidā aizskart personu tiesības," sacīja Mežviets.