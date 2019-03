Igaunijā kursē konteineru vilciens no Tartu uz Sillamē

TASS informē, ka Igaunija plāno investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā un 2019. – 2024. gadā to apjoms sasniegs 431 miljonu eiro. Līdzekļi tiks izlietoti sliežu ceļa atjaunošanai un vilcienu ātruma palielināšanai atsevišķos posmos.

"Silsteve" ar šo vilcienu plāno palielināt pārvadājumu apjomu no Dienvidigaunijas caur Sillamē ostu, kā arī grib apkalpot daļu Ziemeļrietumu Krievijas importa un eksporta. "Mūsu klienti redz priekšrocības konteineru pārvadājumiem pa dzelzceļu, salīdzinot ar autotransportu. Ceram, ka arī citi Dienvidigaunijas uzņēmēji nosūtīs savas preces pa dzelzceļu," skaidro "Silsteve" vadītāja Naila Izmailova. 2018. gada vasarā līdzīgs vilciena sastāvs sāka kursēt starp Tartu un Mūgas ostu. Lielākoties tas pārvadā no Igaunijas eksportējamo koksni.

Laikraksts “Lietuvos Rytas” raksta par konfliktu sakarā ar ceļu remonta darbiem Rusnes apkaimē. Publisko iepirkumu dienests sakarā ar pārkāpumiem konkursā, kurā ar 9,4 miljonu EUR vērtu piedāvājumu uzvarēja uzņēmums “Kauno tiltai”, ieteica to pārtraukt un apturēt darbus. Taču premjers Sauļus Skvernelis šādā dienesta rīcībā saskatīja nodarbošanos ar politiku, jo dienests uz konkursa rezultātiem reaģēja tikai tad, kad darbi gandrīz jau ir pabeigti. Tomēr dienesta vadītāja, atzīstot novēlotu reakciju, neizslēdz iespēju, ka pieprasīs tiesu sodīt konkursu rīkojušo Autoceļu direkciju par pieļautajiem rupjiem pārkāpumiem konkursā.

Portāls “Diena.lt” raksta par valsts dzelzceļa uzņēmuma “Lietuvos geležinkeliai” (LG) izplatītu informāciju par nodomiem dzelzceļa stacijās sniegt ēdināšanas pakalpojumus. Publiskajā telpā tas ir izraisījis negatīvas diskusijas sakarā ar uzņēmuma nodomiem nodarboties ar tam neraksturīgām darbībām. Satiksmes ministrs gan ir mierinājis, ka tas ir tīrākais pārpratums, jo no kādas LG struktūrvienības noplūdināti ar kompānijas vadību neizdiskutēti plāni. LG vadības viennozīmīga nostāja esot, ka ēdināšanas pakalpojumus varot piedāvāt uzņēmumi, kas specializējušies tādu pakalpojumu sniegšanā.

Somijas Transporta un komunikāciju ministrija nākusi klajā ar paziņojumu, ka Somijas un Norvēģijas ekspertu grupa ir secinājusi, ka Arktiskā dzelzceļa projekts būs komerciāli nerentabls. Šī grupa pētīja dzelzceļa satiksmes iespējas maršrutā no somu Rovaniemi līdz norvēģu Kirkenesai. Izpētes gaitā tika ņemti vērā arī tādi aspekti kā ietekme uz šajā teritorijā dzīvojošo pamattautu sāmiem, uz briežkopību un apkārtējo vidi, kā arī projekta izmaksas, struktūra un finansēšana. Gala ziņojumā secināts, ka projekts nebūs finansiāli rentabls. Lai nosegtu uzturēšanas izmaksas, katru gadu jāpārvadā aptuveni 2,5 miljoni tonnu kravu, taču tas neesot reāli. Turklāt celtniecības process būšot ļoti ilgs – aptuveni 15 gadi, kā arī nepieciešams saudzīgi izturēties pret ziemeļu reģiona vidi.

Ostā ir nodots ekspluatācijā prāmju terminālis, kas spēj apkalpot līdz 20 000 automašīnu gadā. Tajā ir arī divas piestātnes dzelzceļa transportam, no kurām katra var apkalpot četrus kuģus dienā. Šogad plānots uzsākt pārvadājumus uz Irānu un Turkmenistānu. Kurika koncentrējas uz graudu, naftas produktu, minerālmēslu, ķimikāliju un citu kravu pārvadājumiem, tajā skaitā to, kas tiek vestas no Ķīnas uz Eiropu. 2022. gadā plānots nodot ekspluatācijā universālo un šķidro kravu pārkraušanas termināļus.