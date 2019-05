Riski no sabiedrotā jeb kā Krievija stumj sevi "Austrumu lamatās"

“Tā kā mums pastāv autoritārs režīms, to ietekmēt ir visai grūti. Bet ja tas sabruks, tad Pekinas rokās būs daudz instrumentu, ar ko ietekmēt Krievijas eliti. Valstī, kur pie varas ir cilvēki, kas tic naudai, bet ne civilizētai valstij, Ķīnas lobijam būs ļoti labvēlīga augsne,” uzskata Travins.

Vairāki eksperti norādījuši, ka Krievijai pēc Vladimira Putina ēras beigām būs iespēja kļūt demokrātiskākai valstij. Tomēr – šajā valstī demokrātija varētu būt līdzīga Ungārijas paraugam. Tomēr, visticamāk, Krievija pēc Putina aiziešanas varētu būt pietiekami novājināta, lai to savā labā izmantotu Ķīna, kas dažādi varētu ietekmēt Krievijas amatpersonas, tādējādi lobēt savas intereses.

Krievijas ekonomika ir ļoti atkarīga no dabas resursiem. Lielākā daļa no tiem ir atrodami Tālajos austrumos, kur ir pietiekami daudz iekšpolitisko problēmu. Kā pierādījusi Krimas okupācija, Krievijai jaunu teritoriju pievienošana no ekonomiskā skatupunkta izraisa visai lielas galvassāpes, jo tās faktiski neļauj valstij attīstīties. Savu artavu atstājušas arī sankcijas, ko Rietumvalstis noteikušas pret Krieviju, tāpēc tā noslēgusi dažādus sadarbības līgumus ar Ķīnu, kas ir liels trumpis Ķīnas rokās.