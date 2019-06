Faktori, ko no darba devējiem visvairāk gaida Baltijas valstīs strādājošie

Viena no būtiskākajām prasībām, lai darbinieks savu darbu uzskatītu par “normālu”, ir vadītājs, kurš ar cieņu izturas pret saviem padotajiem, noskaidrots "If Apdrošināšana" veiktajā pētījumā Baltijas valstīs. Respondenti atzina, ka viņu pašreizējās darba vietās tieši vadītāji ir vājākais ķēdes posms. Kopumā Baltijas valstīs izpratne par to, kādam jābūt vadītājam, atšķiras.