"Latvijas dzelzceļš" rīkos diskusiju klubus par plānoto dzelzceļa staciju un peronu modernizāciju

"Latvijas dzelzceļa" valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš norādīja, ka, sākot darbu pie publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projekta, sabiedrība tika aicināta sniegt savu redzējumu un ierosinājumus, kā uzlabot dzelzceļa stacijas un pieturas punktus. "Jau pirmajās dienās esam saņēmuši desmitus e-pastus ar iedzīvotāju ierosinājumiem un novērojumiem. Lai arī liela daļa no iedzīvotāju ierosinājumiem jau ir iekļauti plānotajā modernizācijas projektā, tomēr ir arī dažas oriģinālas idejas, kuru ieviešanu apsvērsim," pauda kompānijas prezidents.

Jau ziņots, ka laika posmā līdz 2022.gadam ir plānots modernizēt publisko infrastruktūru trijos virzienos - no Rīgas līdz Jelgavai ("Atgāzene", "BA Turība", "Tīraine", "Baloži", "Jaunolaine", "Dalbe", "Cena" un "Ozolnieki"), no Torņakalna līdz Tukumam ("Priedaine", "Jaundubulti", "Kūdra", "Ķemeri", "Milzkalne", "Tukums-I" un "Tukums-II") un no Zemitāniem līdz Skultei ("Zemitāni", "Brasa", "Vecāķi", "Kalngale", "Carnikava", "Pabaži" un "Saulkrasti").