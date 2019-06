"Igauņi prom, lietuvieši klāt?" jeb Lietuvas loma Latvijas - Igaunijas "akcīžu karā"

“Tomēr tagad šī situācija varētu mazliet pamainīties, un mēs domājam, ka kaut kāda pierobežas tirdzniecība varētu nākt arī no Lietuvas puses,” saka Vītols.

“Lietuvā ir lētākas preces, tajā pašā laikā Polijā preces ir vēl daudz lētākas, tieši tādēļ lietuvieši, kas dzīvo netālu no robežas ar Poliju, brauc iepirkties tieši uz turieni. Iespējams, tieši tāpēc Lietuvas tirgotāji ir spiesti mazināt uzcenojumus, lai lietuvieši nebrauktu uz Poliju,” norāda LANA izpilddirektors.

“Tajā pašā laikā šī iemesla dēļ varētu rasties iespēja, ka to Lietuvas pilsētu iedzīvotāji, kuri dzīvo tuvāk Latvijas robežai, varētu braukt pie mums un papildināt Latvijas budžetu, it sevišķi vasarā. Lietuvieši ir iecienījuši atpūsties Kurzemes piekrastē un arī Jūrmalā,” saka Vītols.

Jautāts, vai iespējamais lietuviešu pieplūdums Latvijas pierobežā varētu kompensēt kaut mazu daļiņu, no zaudētās pierobežas tirdzniecības daļas no Igaunijas puses, LANA izpilddirektors atbild, ka tā tas noteikti varētu notikt.

“Mūsuprāt, tie varētu būt kādi 5-10% no visa pierobežas tirdzniecības “pīrāga”. Mēs bijām minējuši desmit procentu pieplūdumu no Lietuvas, ja Latvijā akcīzes likmes samazinājums būtu par 25%, bet ar 15% samazinājumu – tad varētu būt vien 5% vairāk alkohola pircēju no Lietuvas,” saka Vītols.