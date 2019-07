Līdz sešiem gadiem pagarināts ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verifikācijas periodiskums

Līdz šim visiem ūdens patēriņa skaitītājiem bija noteikts četru gadu atkārtotās verifikācijas periodiskums. Minētais verificēšanas periodiskums bija attiecināms uz visiem reglamentētajā jomā izmantojamajiem skaitītājiem neatkarīgi no to darbības principiem.

Nosakot skaitītāju verifikācijas periodiskumu, tiek vērtēti to darbības un rādījumu precizitātes ietekmējošie faktori un to ietekmes intensitāte, proti, laika posms, kurā ietekmējošie faktori var ietekmēt skaitītāja rādījumu precizitāti. Tādēļ, izstrādājot noteikumus, kuros tika noteikts skaitītāju četru gadu verifikācijas periodiskums, tika ņemts vērā nozares ekspertu viedoklis par skaitītāju ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā ūdens kvalitāti valstī un tās ietekmi uz skaitītāju mērījumu precizitāti noteiktajā laika posmā, kā arī statistiskie dati par to skaitītāju vienību skaitu, kuri pēc četru gadu atkārtotās verificēšanas veikšanas neatbilda noteiktajām prasībām.

Lai apzinātu spēkā esošā skaitītāju verifikācijas periodiskuma atbilstību šī brīža situācijai, Ekonomikas ministrija aicināja inspicēšanas institūcijas, kas veic skaitītāju atkārtoto verifikāciju sniegt datus par skaitītāju atkārtotās verifikācijas rezultātiem par pēdējiem pieciem gadiem.

Sniegtie dati liecināja ka vidēji 13% skaitītāju neiztur atkārtotās verifikācijas procedūru un neatbilst noteiktajām prasībām. Taču ņemot vērā, ka skaitītāji pirms verifikācijas tiek skaloti no to īpašnieku vai lietotāju puses, tika norādīts, ka skaitītāju skaits, kas neatbilst prasībām, var sasniegt līdz pat 70%. Līdz ar to šobrīd nav pamata pagarināt atkārtotās verifikācijas periodiskumu mehāniskajiem ūdens skaitītājiem.

Ņemot vērā kopējo tehnoloģisko attīstību, arī ūdens uzskaites jomā ienāk jaunākas tehnoloģijas, kas nodrošina precīzāku un drošāku patērētā ūdens uzskaiti ilgstošākā laika posmā. Arī Latvijā šobrīd, tiecoties pēc lielākas un ilgstošākās precizitātes ūdens patēriņa mērīšanā, lai samazinātu kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītajiem, tiek ieviesti ultraskaņas un elektromagnētiskie skaitītāji, kuri pakļauti mazāk ārējo faktoru iedarbībai.

Arī no nozares (Biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija") kā arī vairākām pašvaldībām un komunālās saimniecības uzņēmumiem, kas izmanto ultraskaņas un elektromagnētiskos skaitītājus, Ekonomikas ministrija saņēma priekšlikumus jaunās paaudzes skaitītājiem pagarināt atkārtotās verifikācijas periodiskumu, jo ūdens kvalitāte mazāk ietekmē to darbību ilgākā laika posmā.

Šobrīd jaunās paaudzes skaitītāji aktīvi tiek izmantoti dažās pašvaldībās un piemēram uzņēmums AS "Madonas ūdens", kas sāka uzstādīt un izmantot jaunās paaudzes skaitītājus, priekšlikumu pagarināt atkārtotās verifikācijas periodiskumu pamato ar to, ka minētajiem skaitītājiem nav kustīgu mehānismu, kas varētu apaugt ar nogulsnēm vai nolietoties darbības rezultātā, līdz ar to tie ir precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti nodrošina ilgākā laika posmā, kā arī tie ir daudz precīzāki patērētā ūdens uzskaitē, un kā liecina "Madonas ūdens" pieredze, - precizitāte palielinās līdz pat 10 reizēm (tas neizslēdz nepieciešamību novērst visas ūdens noplūdes gan no ūdens piegādātāja puses, gan no ūdens patērētāju puses).

Tā kā šie skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti ilgākā laika posmā, "Madonas ūdens" norāda, ka kopš sākts izmantot ultraskaņas un elektromagnētiskos skaitītājus, gan pilsētā kopumā, gan daudzdzīvokļu mājās ir samazinājušies ūdens zudumi.

Viens no svarīgākajiem faktoriem precīzai skaitītāja darbībai tā lietošanas laikā ir ūdens kvalitāte. Mehānisko skaitītāju iekšpusē ir mehānisks rats, kas mēra ūdens patēriņu, skaitot, cik reižu ritenis veic pilnus apgriezienus. Šādam veidam ir savas nepilnības. Sākotnēji mehāniskais rats griežas bez īpašas piepūles, bet ar laiku no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās riteņa rotācija, un tas saīsina mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti.

Savukārt jaunās paaudzes skaitītājiem (elektromagnētiskie, ultraskaņas) nav kustīgu detaļu, tādējādi ūdens radītais piesārņojums (gruži un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazāk. Līdz ar to secināms, ka ārējo faktoru ietekme uz jaunās paaudzes skaitītājiem ir mazāka salīdzinājumā ar mehāniskajiem skaitītājiem, līdz ar to jaunās paaudzes skaitītājiem atkārtoto verifikāciju var veikt retāk kā reizi četros gados. Vienlaikus atkārtotās verifikācijas termiņa pagarinājums jauno paaudžu skaitītājiem veicinās to straujāku izmantošanu patērētā ūdens daudzuma uzskaitē, norāda Ekonomikas ministrija.