Maiznīca: Maizes pārpalikumi Latvijā veido vismaz 34 tonnas gadā

"Hanzas maiznīcas" vadītājs un valdes loceklis Uģis Mihņevičs sacīja, ka maizes pārpalikums veidojas katrā no posmiem: puse veidojas ražošanas un tirdzniecības posmā kā ražošanas pārpalikums vai brāķis un nepārdotā produkcija veikalu plauktos, savukārt otru pusi veido mājsaimniecības.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību būtiskai pārtikas izšķērdēšanas problēmai, "Hanzas Maiznīcas" un bezatkritumu biedrība "Zero Waste Latvija" ir sākusi iniciatīvu, ar kuru vēlas aicināt sabiedrību un ražotājus spert nozīmīgus soļus un aizdomāties par saviem pārtikas atkritumu radīšanas paradumiem, izglītojot, ka pārtika radīta patērēšanai, un tās izšķērdēšana ir pielīdzināma zemē nosviestai naudai.

Tāpat ziņots, ka 2018.gada 1.augustā tika dibināta "nulles atkritumu" jeb "zero waste" biedrība "Zero Waste Latvija". Biedrības mērķis ir veidot un atbalstīt videi draudzīgas alternatīvas piesārņojošiem ieradumiem, pakalpojumiem un precēm, un veicināt to pārņemšanu plašākā sabiedrībā, popularizēt bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas principus, kā arī sniegt atbalstu tiem, kas vēlas īstenot un veicināt bezatkritumu prakses.