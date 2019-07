Inovāciju un tehnoloģiju festivāls "iNOVUSS" izziņo trīs dienu programmu

Mēnesi pirms notikuma viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas inovāciju un tehnoloģiju festivāliem "iNOVUSS" izziņo programmu. Festivālā uz septiņām tematiskajām skatuvēm notiks vairāk nekā piecdesmit pasākumi, kuros trīs dienu garumā ar jaunāko tehnoloģijās, inovācijās un uzņēmējdarbībā dalīsies eksperti, uzņēmumu vadītāji un inovāciju eksperti no septiņpadsmit valstīm. iNOVUSS norisināsies Rīgā, Lucavsalā, no 30. augusta līdz 1. septembrim. Ieeja ir bez maksas.