“Latvijas dzelzceļš” aizsāk iniciatīvu “Septembris – dzelzceļa drošības mēnesis”

“Liels prieks, ka kampaņa turpinās un šāda instalācija tiks atklāta tieši septembrī – laikā, kad apkārt ir daudz bērnu un jauniešu, kuri sabiedrībai arī atgādina par grūtībām, kas viņiem mēdz gadīties. Daļai pusaudžu šī problemātiskā uzvedība nesākas pie vilciena, bet skolā, uz ielas vai ģimenē. Un, ja tā sākusies agrāk, tad, iespējams, tikusi pamanīta. Ne vienmēr mēs varam būt klāt pie dzelzceļa pārejas, lai gan, protams, mums jābūt uzmanīgiem un jāpievērš uzmanība arī tur, bet to pusaudzi, kurš staigā kapucē, neizņēmis austiņas no ausīm, jau vairākus mēnešus, vai to jaunieti, kurš stāsta, ka jūtas ļoti nomākts, varam uzrunāt ne tikai pie sliedēm, bet arī iepriekš. Tā ir viena no šīs kampaņas labajām lietām, ka varam iesaistīties un sasniegt mērķi – nulle bojāgājušos,” skaidro Nils Sakss-Konstantinovs, bērnu psihoterapeits un atkarību speciālists Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.