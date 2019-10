Latvijā jauniešu skaits 10 gadu laikā sarucis gandrīz divas reizes

"Jauniešu skaits Latvijā samazinās straujāk nekā iedzīvotāju skaits, tāpēc būtiski sarūk viņu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā. Ja 2009.gadā jauniešu bija 11%, tad 2019.gadā vairs tikai 6,4% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas ir otrais zemākais rādītājs Eiropas Savienībā," sacīja statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktores vietniece Baiba Zukula.

No republikas pilsētām lielākais jauniešu īpatsvars ir Liepājā (6,9%), bet mazākais - Jūrmalā (5,3%).

Latvijā pērn 47,8% no visiem jauniešiem strādāja, 6,5% bija bezdarbnieki (meklēja darbu un bija gatavi to uzsākt tuvāko divu nedēļu laikā), bet 45,7% bija ekonomiski neaktīvi. Katrs ceturtais nodarbinātais apvienoja darbu ar mācībām. Savukārt ekonomiski neaktīvo skaitā 87,1% jauniešu turpināja mācības. No visiem nodarbinātajiem jauniešiem 30% strādāja tirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomās.