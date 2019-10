Premjers: Rēķināties ar papildu līdzekļiem no noziedzīgi iegūtas naudas konfiskācijas nevar

Ņemot vērā, ka iepriekš izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) norādījusi, ka Izglītības likumā noteiktais atalgojuma palielinājums pedagogiem būtu iespējams, ja ieņēmumi no noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pildīs budžetu, atsevišķi komisijas deputāti šodien interesējās, kādus šādu līdzekļu ieņēmumus Kariņš prognozē nākamajā gadā.

"Es neprognozēju ieņēmumus vai kādu konkrētu summu no noziedzīgām naudām. Ar to nevar rēķināties. Ja ar to varētu rēķināties, tas būtu paredzēts kā budžeta ieņēmums," teica Kariņš.