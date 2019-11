FKTK aicina visas ar "Olainfarm" saistītās puses neradīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

""Olainfarm" padomes locekļiem savu pienākumu veikšanā nebūtu jāpakļaujas kāda konkrēta akcionāra norādēm, lai arī tas ir balsojis par attiecīgo padomes locekļu ievēlēšanu. Pakļaušanās šādam aicinājumam būtu pretrunā ar Komerclikumā nostiprināto "krietna un rūpīga saimnieka" principu, no kura izriet pienākums padomes loceklim ievērot arī mazākuma akcionāru intereses," uzsvēra FKTK.

FKTK arī atzīmēja, ka tā atbilstoši savai kompetencei uzrauga finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasību izpildi, bet nerisina uzņēmuma un to akcionāru savstarpējos strīdos, kuri saistīti ar Komerclikuma normu piemērošanu.

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un notiks plkst.11, tiks lemts par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.