TM rosina 30 000 eiro pretlikumīgo tēriņu slieksni, pēc kura aptur valsts finansējumu partijām

Patlaban partiju finansēšanas likums nosaka, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var apturēt valsts budžeta finansējuma izmaksas partijām uz vienu gadu, ja ir konstatēts, ka politiskā organizācija ir pārkāpusi noteikumus par valsts budžeta finansējuma izmantošanu, pretlikumīgi izmantojot vairāk nekā 10% no kopējā tai attiecīgajā gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma un lēmums par pretlikumīgi izlietoto valsts finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā ir stājies spēkā.

Ņemot vērā, ka pretlikumīgi iztērētās summas limits ir proporcionāls piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēram, TM ieskatā, varot veidoties situācijas, kad, pretlikumīgi iztērējot vienu un to pašu summu, vienai partijai valsts budžeta finansējums tiek apturēts, bet citai - nē. Turklāt likumprojekts paredz ievērojami palielināt valsts budžeta piešķīrumus partijām - līdz pat 800 000 eiro, tāpēc TM uzskata, ka 10% slieksnis nelikumīgiem tēriņiem ir pārāk augsts.

Cits no TM priekšlikumiem paredz noteikt, ka fiziskā persona drīkstēs veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas partijām no saviem ienākumiem, bet šo līdzekļu kopējais apmērs visām politisko organizāciju (partiju) apvienību veidojošajām politiskajām organizācijām (partijām) kopumā nedrīkstēs pārsniegt 30% no šīs personas iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem un nedrīkstēs pārsniegt 12 minimālās mēnešalgas.