"Straumēšanas kari" var atstāt ļoti postošu ietekmi uz tradicionālo kabeļtelevīziju

2015. gadā „FX Networks” izpilddirektors Džons Landgrāfs paziņoja, ka TV industrija nespēj nodrošināt arvien pieaugošo satura apjoma parādīšanu publikai. Tas noticis tāpēc, ka daļa auditorijas gribēja paši izvēlēties šovus, ko skatīties, līdz ar to tradicionālās televīzijas arvien biežāk izspēlēja „atkārtojumu kārti” – tradicionālajās televīzijās rādot dažādu savulaik populāru seriālu atkārtojumus.

Plašāka straumēšanas servisu pieejamība sekmēs to, ka cilvēki arvien vairāk atteiksies no tradicionālās kabeļtelevīzijas pieslēguma. Piemēram, ASV ik ceturksni tiek pārspēti jauni rekordi - arvien vairāk cilvēku atsakās no kabeļtelevīzijas. Tā, piemēram, operators „AT&T” šā gada trešajā ceturksnī vien zaudēja miljonu klientu.