Apdrošināšanas tirgus arī nākamajā gadā Latvijā varētu augt par apmēram 8%

Tāpat asociācijā atzīmēja, ka nākamgad beidzot būs skaidrība par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un par šī procesa ietekmi uz pārvietošanos un ar to saistītajiem apdrošināšanas veidiem.

No 2020.gada 1.janvāra stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas paredz obligātu dūmu detektoru uzstādīšanu dzīvojamās mājās, lai glābtu cilvēku dzīvības, kā arī obligātu privātmāju nodrošināšanu ar ugunsdzēsības aparātu, tāpat no 2020.gada 1.janvāra stāsies spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz tiesības atstāt mantojumā pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu vai pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam pirms aiziešanas pensijā, kamēr līdz šim pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu varēja atstāt mantojumā tikai pēc aiziešanas pensijā, izvēloties to saņemt caur mūža pensijas polisi.