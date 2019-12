Ziemassvētku periodā pieaug nosūtīto vēstuļu skaits

Viņš teica, ka parastās vēstules īpaši daudz vairs nesūta. Faktiski parasto vēstuļu sūtīšanas līkne gadu no gada ir gājusi uz leju.

"Taču, ja mēs runājam tieši par apsveikuma pastkartēm, tad arī to apjoms pirmssvētku periodā pieaug. Tā ir ļoti laba zīme, ka cilvēki ir gatavi paši kaut ko uzrakstīt, padomāt, izvēlēties pastkarti. Tā ir daļa no Ziemassvētku laika. Mēs katrs varam radīt svētku sajūtu, un šis ir viens no veidiem," teica "Latvijas pasta" vadītājs.