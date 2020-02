"Maxima" un gaļas pārstrādātājam "Biovela Group" Lietuvā draud tūkstošiem eiro liels sods

Pēc Staškeviča teiktā, pašlaik naudassodu apmēri svārstās no 144 eiro līdz 24 000 eiro atkarībā no pārkāpuma apstākļiem un mērogiem, bet nākotnē par šādiem gadījumiem būtu jānosaka stingrāki sodi.

Jau ziņots, ka "Maxima" 7.februāra pēcpusdienā pilnībā apturēja tirdzniecību ar svaigu gaļu un no tās gatavotiem marinētiem pusfabrikātiem, norādot uz aizdomām par viena piegādātāja produkcijas kvalitāti. Lēmums tika attiecināts uz visiem 247 tīkla veikaliem Lietuvā. Gaļa "Maxima" veikalos atkal parādījās sestdien, kad tika paziņots, ka tirdzniecības apturēšanas iemesls ir mikrobioloģiskais piesārņojums "Biovela group" produkcijā.

Vēlāk tika pavēstīts, ka "Maxima" jau 3.februārī saņēmusi laboratorijas analīžu rezultātus, kas vienā no paraugiem uzrādījuši salmonellas klātbūtni, bet nav ziņojusi par to Valsts pārtikas un veterinārijas dienestam paredzētajā termiņā - 24 stundu laikā - un gaļas tirdzniecību apturējusi tikai četras dienas vēlāk. Iepriekš "Maxima" vilcināšanos skaidroja ar to, ka gaidījusi analīžu rezultātus.