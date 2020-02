Koronavīrusa pandēmijas gadījumā pasaule piedzīvotu "brutālu, bet īsu" ekonomisko lejupslīdi

Katru dienu pienāk ziņas, kas apliecina – koronavīrusa epidēmija ir realitāte, kas izplatās vairs ne tikai Ķīnā, bet jau visā pasaulē – būtiski ir skartas arī Dienvidkoreja, Itālija un Irāna. Kas attiecas uz globālo ekonomiku, vīruss noteikti atstās savu ietekmi arī uz to, taču tieši cik liela šī ietekme būs – neviens īsti pateikt nevar.

Taču, neraugoties uz to, finanšu tirgos bija manāms akciju vērtības kritums, jo tā faktiski bija reakcija uz sliktāko iespējamo scenāriju, kas var īstenoties.

Investori sāk rēķināties ar to, ka pasaule varētu piedzīvot ļoti nepatīkamu un asu globālo recesiju, kam varētu sekot strauja atgūšanās, līdz slimības izplatību būs izdevies ierobežot.

Neviens no iepriekšminētajiem piemēriem mūsdienu situācijai nav piemērots. Atšķirībā no gripas, pret “Covid-19” nav izstrādāta vakcīna. Koronavīruss ir ļoti lipīgs, un ar to ik dienas sasirgst arvien vairāk cilvēku.