"ABLV Bank" 50 miljonu lietā apsūdzētais kratīšanā daļēji vaino Baltkrievijas specdienestus

"2018.gada vasarā, kad sākās "ABLV Bank" likvidācijas process, kļuvu par īpašnieku un patieso labuma guvēju vairākiem uzņēmumiem, jo ar iepriekšējiem šo uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem biju vienojies, ka mana pieredze un kompetence ļaus kvalitatīvi pārstāvēt šos uzņēmumus. Kā redzams, tas notika jau pēc ABLV darbības apturēšanas. Darbības, ko min Latvijas prokuratūra, veiktas laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam, kad banka vēl darbojās," minējis Ivanovs.

Viņš norādījis, ka ir īpašnieks piecās kompānijās, bet problēma pašlaik ir tikai ar vienu - Apvienotajā Karalistē reģistrēto uzņēmumu "VMC Products L.P.", kurai bankā aizturēti apmēram 1,5 miljoni eiro. "Tās kopējais apgrozījums caur bankas kontiem bija nedaudz vairāk par pieciem miljoniem eiro, līdz ar to man nav skaidrs no kurienes radies tas skaļais cipars - 50 miljoni eiro. Es nekādas darbības ar šīm kompānijām neesmu veicis, kontus neesmu ne atvēris, ne slēdzis. Cik zinu, tad ne par vienu citu no manām kompānijām nav saņemti ne Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta pieprasījumi, ne uzsāktas citas darbības, bez tam visas šīs kompānijas ir saņēmušas valsts garantēto noguldījumu daļu 100 000 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka šo kompāniju darbību pārbaudīja gan "ABLV Bank", gan tostarp bankas "Citadele" kompetentas personas, veicot garantētā depozīta izmaksu," paudis Ivanovs.