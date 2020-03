Ieteikumi, kā produktīvi strādāt no savām mājām

Tomēr prieks var ātri beigties un nākt apziņa, ka darbs no mājām tomēr nav gluži kā sapnis. Tā laikā var uzmākties vientulība, mājas pēkšņi var likties daudz mazākas nekā ierasts, un pats galvenais – īsti nav sajūtas, kad tad darba diena beidzas.

„Es domāju, ka viena no svarīgākajām lietām, par ko netiek īpaši runāts saistībā ar strādāšanu no mājām, ir psiholoģiskie efekti, cilvēkam strādājot savās mājās, esot vienam pašam,” saka uzņēmuma „15Five” vadītājs Deivids Heizels, kura uzņēmumā vairāk nekā 40% darbinieku strādā attālināti. Viņš medijam CNN atklāj dažus padomus, kā saglabāt labu noskaņojumu, balansu un darbaspējas, strādājot no savām mājām.