Lielākās summas Covid-19 problemātikas atspoguļošanai iedala "All Media Latvia" un "Vidzemes televīzijai"

Saskaņā ar konkursa rezultātiem SIA "All Media Latvia" saņem 23 381,59 eiro, SIA "Vidzemes televīzija" - 21 144 eiro, SIA "Radio Vidzeme" - 11 000 eiro, AS "Super FM" saņem 9737,21 eiro un AS "Radio SWH" - 9737,20 eiro.