Liepājas veikalos "top!" var nopirkt vietējo ražotāju sejas aizsargmaskas

Pēc Priedītes teiktā, Liepājas veikali "top!" pagaidām ir vienīgie no tīkla, kas nodrošina šo sejas aizsargmasku tirdzniecību, taču pauž cerību, ka drīzumā tās būs pieejamas arī citos veikalos "top!".

Viņa piebilda, ka sejas aizsargmaskas ir tikai viens no izsargāšanās veidiem un joprojām ir jāievēro visas noteiktās sevis aizsargāšanas metodes, tostarp regulāra roku mazgāšana, dezinfekcijas līdzekļu izmantošana, divu metru distances ievērošana, sociālā distancēšanās un veikalos - norēķināšanās ar maksājumu karti.

Viņa atgādināja, ka sejas aizsargmasku lietošana neizslēdz inficēšanās iespēju. "Svarīgi ir atcerēties, ka jāizvairās no pieskaršanās sejai - it īpaši acīm, degunam un mutei, jo vīruss no apkārtējām virsmām var nokļūt uz rokām un pēc tam caur acīm, degunu vai muti persona var sevi inficēt."