Nozare, kas Centrāleiropas valstīs no Covid-19 krīzes izies kā uzvarētāja

No Prāgas līdz Varšavai un Bukarestei šie uzņēmumi jau ilgāku laiku piedāvā tādus pakalpojumus kā programmatūras attīstīšana, administrēšana, maksājumu veikšana pēc pasūtījuma, ko veic arī lielākās Eiropas un ASV kompānijas. Tagad šīs kompānijas, kas sniedz dažādus attālinātos pakalpojumus, kļūst par globālo trendu, paplašinot savu darbību.

Tiek norādīts, ka vairāk nekā 90% no biznesa pakalpojumu kompānijām Čehijā ir turpinājušas pieņemt jaunus darbiniekus, turklāt piesaistot arvien jaunus darba uzdevumus no dažādām pasaules malām, tostarp arī no Āzijas un Klusā okeāna reģiona.