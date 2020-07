Pelnīt ceļošanai ar ceļošanu – piedzīvojumu mednieka Nila Alekša stāsts

Censties neiesprūst ikdienas rutīnā un pilnveidot savu ķermeni un prātu – to ikvienam, kurš vēlas apvienot ceļošanu ar darbu, iesaka ceļotājs Nils Aleksis Lipstovs . Ikdienišķā darba rutīnā viņš pavadījis nedaudz vairāk kā četrus gadus, strādājot par ražošanas nodaļas vadītāju. Iegūstot nepieciešamo pieredzi un ieliekot savas dzīves pamatus, jaunietis saprata, ka nu bija laiks savā dzīvē kaut ko mainīt. “Vienā brīdī šis komforts sāk tavu potenciālu bremzēt, tādēļ es pieņēmu konkrētu lēmumu – izbaudīt brīvību un apskatīt pasauli. Pirmie ceļojumi nebija pārāk ilgi – divi, trīs mēneši gadā, kuru laikā sāku saprast, ka tās nelielās raizes un neziņa par to, kas un kā notiks, ir tās labākās, jo tad es esmu visproduktīvākais un visradošākais, satieku visdažādākos cilvēkus un vienā brīdī bez tā vairs nevarēju dzīvot,” pārdomās dalās Nils.

Nav šaubu, ka darba un brīvā laika apvienošana mūsdienās kļuvusi par ierastu praksi un šādā dinamiskā, tūkstošiem kilometru pārbagātā dzīvesveidā, viedierīcēm ir jo īpaši liela nozīme. Tam piekrīt arī Nils, kurš pats sevi nodēvējis par alternatīvo frīlanceri. “Šķiet, ka 2014. gadā pirmo reizi satiku cilvēkus, kas pastāstīja, ka viņi pelna naudu ceļojot, un man gribējās darīt to pašu. Sāku filmēt savus piedzīvojumus un stāstīt par tiem sociālajos tīklos, un diezgan ātri sapratu, ka cilvēkiem ir interese par to, ko daru. Līdz ar tehnoloģiju attīstību arī manas lietotāja iespējas paplašinās – es varu dalīties ar informāciju ātrāk, darīt to kvalitatīvāk, realizēt savas visdrosmīgākas idejas. Izvēloties šādu dzīves ceļu, iespējams, ka kāds par tevi pasmiesies vai pateiks, ka tas nav iespējams, taču, ja tu spēsi izdomāt, kā to realizēt, beigās tie paši cilvēki tev paspiedīs roku,” stāsta jaunietis.