“Aplikācijas ideja radās no problēmas, ar kuru bieži paši saskaramies – ir ļoti daudz veikalu un internetveikalu, informācijas apjoms ir pārsātināts un cilvēkam ir jāpatērē ļoti daudz laika, lai atrastu to, ko vēlas un par labu, atbilstošu cenu,” stāsta “Tolders” idejas autors Reinis Miljons, kuram šī nav pirmā pieredze mobilās lietotnes radīšanā Latvijā. Kā stāsta mobilās aplikācijas autors, darbs un gūtā pieredze pie pirmās mobilās aplikācijas “Riga Original”, kas paredzēta tūristiem, bet nu jau guvusi arī vietējo iedzīvotāju atzinību, ļoti noderējusi “Tolders” izstrādes un iedzīvināšanas procesā.

Tolders piedāvā preces jau teju no 60 zīmolu veikaliem, arvien paplašinot sadarbības partneru un piedāvājuma loku. Šobrīd “Tolders” apvieno preces no tādiem veikaliem kā Bite, Stenders, Debenhams, The Body Shop, Jahonts, Burusports, AlanDeko, Nike, Skibox, Or mēbeles, Queen Lingerie, Boards.lv, Brain Games, Esmilukafiju.lv, Fielmann, Dr.lensor, Visionexpress, Optio, Alk Outlet, Spirits & Wine, E Alko, Drinks & Drinks, Latvijas Balzāms, Eirovīns, Valmiermuiža, Labietis, Cēsu alus, Zero Sports Outlet, Sportland, Sunlux, Tire Shop, Minikid, Liluu, Babystore, Pingas un citiem.