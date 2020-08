Divi no septiņiem "Pasažieru vilciena" dīzeļvilcieniem izgājuši no ierindas; vairākos reisos būs īsāki vilcienu sastāvi

Viens no septiņiem “Pasažieru vilciena” rīcībā esošajiem DR1A sērijas dīzeļvilcieniem, kas aprīkots ar PAO “Zveda” ražotu dīzeļdzinēju, dzinēja bojājumu dēļ kopš 11.augusta ir noņemts no ekspluatācijas.

Ņemot vērā ASV noteiktās sankcijas šo dzinēju ražotājam, AS “Pasažieru vilciens” nav iespēju iegādāties šo dzinēju remontam nepieciešamās rezerves daļas, kā dēļ šobrīd nav iespēju veikt pilnvērtīgu dzinēja remontu.

līdz ar to drīzumā AS “Pasažieru vilciens” var būt spiesta šos dīzeļvilcienus atstādināt no ekspluatācijas uz nenoteiktu laiku.