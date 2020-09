"Latvijas pasts": Pieprasījums pēc pakomātiem būs arī pēc pandēmijas

"Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā veiksies ar piegādes procesiem, jo tajos redzama pandēmijas ietekme. Arī mūsu jaunākā - āra - pakomāta izvietošana notika vēlāk, nekā plānojām, jo ražotājs laikus nesaņēma tā izgatavošanai nepieciešamās detaļas. Pašlaik notiek iepirkums, kurā mēs gribam izvēlēties pretendentu, kurš varēs izvietot pakomātus gan ārā, gan iekštelpās. Ir sākusies iepirkuma otrā kārta, kurā tiks precizēti arī piegādes un izvietošanas termiņi. Tādēļ precīzus datumus es nosaukt nevaru, jo tieši iepirkums parādīs, kāda tagad ir situācija ražotāju pusē," minēja Vilcāns, atgādinot, ka pašlaik "Latvijas pastam" ir 62 pakomāti visā Latvijā.

"No klientu viedokļa tas ir ļoti labi, no mūsu kā uzņēmēju viedokļa - izaicinoši. Tomēr skaidrs, ka mēs nevaram palikt malā, jo tādējādi tiktu pasliktinātas mūsu klientu izvēles iespējas un mūsu pozīcijas tirgū. Pakomāti ir augošs biznesa segments, it īpaši pašlaik. Konkurence šajā biznesa nišā ir spēcīga, bet tas ir arī labi, jo tas ir dzinulis inovācijām un attīstībai. Gan mēs, gan konkurenti atslābt nevaram, un nepārtraukti ir jādomā par šī pakalpojuma nodrošināšanas standartu uzlabošanu," pauda Vilcāns.