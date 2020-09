Latvijai jārūpējas, lai “it kā sīkumu” dēļ nezaudētu investoru interesi

- Par šo gadu informācijas nav, taču ir pieejami dati par 2018. un daļu no 2019. gada. Var secināt, ka šī problēma ir liela, un no gada uz gadu tā problēma kļūst arvien aktuālāka. 2019. gadā izsniegto slimības lapu skaits bija lielāks nekā gadu iepriekš. Latvijā ir aptuveni miljons darba ņēmēju, un gadā tiek izsniegtas aptuveni miljons slimības lapu.

Tā ir liela problēma, kas valstij un uzņēmējiem rada lielu finansiālo slogu. 2019. gadā slimības pabalstos tika izmaksāti aptuveni 200 miljoni eiro. Turklāt tās ir izmaksas, ko segusi valsts. Nav statistikas vēl par to, cik liels slogs tas ir bijis uzņēmumiem, jo viņiem ir jāapmaksā slimības lapas no otrās līdz devītajai slimības dienai. Plus vēl darba devējam ir papildu izmaksas par to, ka saslimušais darbinieks ir jāaizstāj.