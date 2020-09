PTAC melnajā sarakstā iekļāvis pazīstamu juvelierveikalu; uzņēmums iebilst

"Jahonts" valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Karjukovs norādīja, ka no brīža, kad kliente pirmo reizi vērsās ar sūdzību "Jahonts" veikalā, tirgotājs ir veidojis abpusēju dialogu, lai situāciju risinātu. Klientei skaidrots, ka,

Līdz ar to tirgotājs piedāvāja klientei veikt preces remontu un atjaunot gredzena pārklājumu.

Kliente no šī piedāvājuma atteicās, pieprasot kompensēt preces vērtību. Karjukovs atklāja, ka uzņēmums piekrita kompensēt preces vērtību, taču ar nosacījumu, ka produktam tiek veikta neatkarīga ekspertīze. "Diemžēl kliente no mūsu piedāvājuma par neatkarīgu ekspertīzi atteicās, atkārtoti pieprasot atgriezt iztērēto naudu. Līdz ar to ne mūsu, ne PTAC rīcībā nav neatkarīga eksperta atzinums, kas noteiktu patieso bojājuma rašanās iemeslu un ļautu PTAC izdarīt objektīvu slēdzienu," viņš uzsvēra.