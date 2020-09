LVM pērn atkritumu izvešanai no mežiem tērēja par 32,4% vairāk nekā gadu iepriekš

Kā liecina LVM mājaslapā pieejamā informācija, pagājušajā gadā valsts akciju sabiedrība savākusi 1997 kubikmetrus atkritumu, kas ir lielākais rādītājs pēdējās desmitgades laikā. Laika posmā no 2010.gadam līdz 2019.gadam LVM savos apsaimniekotajos mežos kopumā ieguldījusi vairāk nekā 635 000 eiro, savācot 15 171 kubikmetrus atkritumu.

"Viens no iemesliem šādam atkritumu pieaugumam mežā ir joprojām nesakārtotie jautājumi ar atkritumu savākšanu un šķirošanu atsevišķās apdzīvotās vietās, kuru risināšana ir pašvaldības atbildība. Ne mazāk būtisks iemesls ir arī pieaugošās atkritumu savākšanas un apglabāšanas izmaksas, kā arī izpratnes trūkums par dabai nodarīto kaitējumu šādas rīcības rezultātā," norādīja LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde. Viņš uzsver, ka lielās atkritumu kaudzes mežos liecina par mērķtiecīgi organizētu atbrīvošanos no atkritumiem, kas, spriežot pēc satura, visbiežāk ir atvesti ar dažādas kravnesības transportu no būvobjektiem, autoservisiem un dažādu lietoto preču tirdzniecības vietām.