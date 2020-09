Jaunieši un IT nozare Latgalē: Galvenie motivatori veidot savu karjeru tehnoloģiju jomā

Informācijas tehnoloģiju (IT) joma jau šodien ir ļoti būtiska. Tehnoloģijas attīstās, un tādēļ ir nepieciešami arvien vairāk cilvēku, kas šajā jomā darbosies. Viena no mācību iestādēm, kur gūt pamatus karjerai IT jomā Latgalē, ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Tās docents Sergejs Kodors intervijā portālam TVNET pastāstīja, cik pieprasīti ir IT speciālisti Latgalē un kas nepieciešams jauniešiem, lai apgūtu šajā jomā nepieciešamās prasmes.