VID deviņos mēnešos valsts budžetā iekasējis par 7% mazāk, nekā plānots

VID atzīmēja, ka šogad lielākais ieņēmumu samazinājums bija vērojams no marta līdz maijam, ko būtiski ietekmēja šajā periodā spēkā esošais ārkārtējais stāvoklis, kā arī ieviestie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatību. "Ieņēmumi atpaliek no plānotā apmēra, sākot no šā gada marta, jo, sagatavojot likumu par valsts budžetu 2020.gadam, nebija iespējams paredzēt šādu ekonomisko situāciju," atzīmēja VID.