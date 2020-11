Kompānija "Latvijas elektriskie tīkli" pievienojas "Augstsprieguma tīklam"

Jau vēstīts, ka kopš 2011.gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda "Augstsprieguma tīkls", bet darbībai nepieciešamie aktīvi tika nomāti no "Latvijas elektriskajiem tīkliem".

Savukārt 2020.gada 10.jūnijā līdzšinējā AS "Latvenergo" meitassabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli" tika nodalīta no "Latvenergo" koncerna. "Latvijas elektrisko tīklu" īpašumā esošie elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi - 30 kilovoltu (kV) un 110 (kV) elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti - tika ieguldīti "Augstsprieguma tīkla" pamatkapitālā. "Augstsprieguma tīkla" pamatkapitāls šogad jūnijā tika palielināts par 299,678 miljoniem eiro - no 64 218 079 eiro līdz 363 896 079 eiro.