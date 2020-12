Miljardi par ziņapmaiņas rīku: Kādēļ "Salesforce" iegādājās "Slack" un galvenie darījuma riski

Līdz ar to tiks apvienoti divi tehnoloģiju industrijas uzņēmumi, kas ļaus “Salesforce” kļūt par nopietnāku konkurentu cīņā pret “Microsoft” un “Google” māteskompāniju “Alphabet”. Tomēr eksperti norāda, ka “Slack” iegāde uzņēmumam “Salesforce” var arī neatmaksāties, jo neizdosies piesaistīt jaunus lietotājus, tādējādi šī darījuma efekti ir apšaubāmi.

Pirms 21 gada radītā IT kompānija “Salesforce” nodarbojas ar CRM sistēmu izstrādi mākoņtehnoloģijām. Tas ir viens no lielākajiem programmatūras nodrošinātājiem pasaulē, kas tiek izmantotas uzņēmumu darbā ar klientiem. Uzņēmumam ir vairāk nekā 150 000 klientu – sākot no nelieliem uzņēmumiem, beidzot ar lielām kompānijām. Iepriekšējā finanšu gadā uzņēmums strādāja ar 17,1 miljardu dolāru lielu peļņu.