LDDK: Izmaiņas apgrozāmo līdzekļu subsīdiju piešķiršanā sašaurinās atbalsta saņēmēju loku

No valdībā pieņemtā lēmuma izriet, ka uzņēmums varēs pretendēt uz valsts atbalstu, ja tas izpildīs divus kritērijus.

No valdībā pieņemtā lēmuma izriet, ka uzņēmumam būs jāatbilst abiem apgrozījuma krituma kritērijiem, nevis vienam.

"Viens no darba devēju priekšlikumiem paredzēja, ka subsīdijām var pieteikties uzņēmums, kuram atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī vai oktobrī. Savukārt kā otru nesaistītu kritēriju LDDK piedāvāja - atbalstam var pieteikties uzņēmums, kura apgrozījuma kritums šī gada novembrī un/vai decembrī, salīdzinot ar 2019.gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 30%," informēja Meņģelsone.