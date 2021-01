Viss nav tik vienkārši, kā varētu likties, jeb ar kādiem izaicinājumiem saskaras vakcīnu ražotāji

Vakcīnām derīgs ir borosilikāta stikls, ko ražo Maincā bāzētā kompānija “Schott”, kas darbojas kopš 1887. gada. Šodien “Schott” ir viena no trim kompānijām, kas pasaulē nodrošina būtisku daļu no borosilikāta stikla flakoniem. Pārējie divi šāda veida iepakojumu ražotāji ir “Gerresheimer” no Diseldorfas, kā arī “Stevanato” no Itālijas.