Pērn ar LIAA līdzdalību projektiem piesaistīti 252,4 miljoni eiro

Informējot par pērn realizētajiem investīciju projektiem, LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā minēja biznesa pakalpojumu centrus, piemēram, "Norwegian Air" un "Swisscom", kas kopā radīs vairākus simtus augsti apmaksātu darbavietu. Pakalpojumu nozarē ir pievienojušies arī informācijas tehnoloģiju izstrādātāji no Vācijas - "Prime Force" un "QSC AG", kopā izveidojot vairāk nekā 100 jaunu darba vietu. Jaunuzņēmumu nozarē ir piesaistīts Honkongā bāzētais biomedicīnas uzņēmums "Longenesis". Ražošanas sektorā viens no lielākajiem darba devējiem Daugavpilī "SMD Baltic" no Baltkrievijas, ir pabeidzis pirmo investīciju cikla posmu un šobrīd plāno nākamo vairāku miljonu eiro apmērā.