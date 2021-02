"Ryanair" saņem nosodījumu par "maldinošām un dezinformējošām" reklāmām

Daudzās sūdzībās teikts, ka “Jab & Go” kampaņa liek secināt, ka lielākā daļa Lielbritānijas iedzīvotāju būs vakcinēti pret Covid-19 līdz šī gada pavasarim vai vasarai, līdz ar to viņiem būs iespēja doties atvaļinājumā uz kādu no “Ryanair” galamērķiem Eiropā. Šo faktu regulators uztver kā maldinošu.

Tiek norādīts, ka “situācija joprojām ir ļoti sarežģīta un ātri mainīga, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai reklāmdevēji būtu uzmanīgi, saistot Lielbritānijas atbildi uz pandēmiju ar to, cik ātri būs iespējams atgriezties pie normālas dzīves. Tas it īpaši ir svarīgi gadījumos, kad runa ir par viltus pārliecības sniegšanu patērētājiem, kas var iegādāties biļetes, kuras, ļoti iespējams, nevarēs izmantot”.

Tāpat ASA paziņojusi, ka “Ryanair” reklāmas kampaņa ir bijusi bezatbildīga – kampaņā trivializēta pandēmijas ietekme uz sabiedrību. “Mēs apzināmies, ka daļai cilvēku šāda kampaņa ir likusies ļoti bezgaumīga, tomēr to nevajadzētu uztvert kā aizvainojošu,” norādīts ASA ziņojumā, piebilstot, ka šajā gadījumā “Ryanair” ir pārcentusies ar vēstījumu.

“Ir ļoti svarīgi, lai visas ar ceļošanu saistītās kompānijas rūpētos par to, lai savos ziņojumos neradītu vēl lielāku neskaidrību, kā arī nespekulētu un neizplatītu dezinformāciju par to, kad būs iespējams ceļot brīvi un bez ierobežojumiem. To nezina neviens,” uzsver ASA.