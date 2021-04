“Putru vārīt proti?” jautā ziepnieks Andris Romanovskis. Protu. “Nu tad ziepes arī pratīsi,” viņš nosaka. “Ko vajag? Ūdeni, taukus, ziepjuzāles un vārītāja mīlestību.” Šajā dīvainajā laikā Romanovsku ģimene atgriezusies pie rūpala, kas to vienreiz jau paglāba no krīzes. Sīciņā darbnīcā Ķemeros ziepes vāra tāpat, kā to darīja saimnieces 19. gadsimtā.