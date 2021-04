Tirdzniecības centrs uz ielas: 15 "Domina" nomnieki piedāvās iepirkties teltīs

Šonedēļ “Domina Shopping” C skvērā būs iespējams apmeklēt tādus veikalus kā "Skechers" un CCC (apavi visai ģimenei), Baltic.space (Latvijas dizaina lietas), Garmin (viedie pulksteņi), Rieker/ Mustang un Danija (apavi), Sportland un SportsDirect.com (sporta preces, apģērbs, apavi), Douglas (parfimērija, kosmētika), Muss (apģērbs), Elche/Beletti (apavi), JYSK (mājlietas), Meta (apģērbs), 7IN un Handly (aksesuāri, dāvanas).

Ielu tirdzniecības veikalu darba laiks paredzēts no plkst.10 līdz 21.

"Domina Shopping" norāda, ka, cīnoties par iespēju atsākt arī pircēju apkalpošanu iekštelpās atbilstoši drošas klātienes iepirkšanās nosacījumiem, uzņēmums vērsies pie Ekonomikas Ministrijas ar lūgumu ļaut strādāt diviem veikaliem ar atsevišķu ieeju. "Diemžēl no ministrijas ir saņemta noraidoša atbilde, kurā atreferēti esošie noteikumi, taču nav sniegti ticami datos un aprēķinos balstīti pretargumenti," skaidro uzņēmumā.

Kā ziņots, no 7.aprīļa atļauts darboties visiem veikaliem ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir zem 7000 kvadrātmetru. Ar valdības 1.aprīļa lēmumu sākotnēji tika arī noteikts, ka no 7.aprīļa tirdzniecības centros esošajos veikalos, kuri nedrīkstēja strādāt jau iepriekš, no trešdienas nav ļauta arī distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšana. Sēdē 8.aprīlī ministri gan lēma, ka lielajos tirdzniecības centros klātienē varēs strādāt arī datoru un telekomunikāciju specializētie veikali.